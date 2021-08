OGCN-OM : Nice confiant face à la commission de discipline

Après les scènes de chaos à l'Allianz Riviera lors du match opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille ce dimanche soir, la honte et le doute ont succédé à la violence et la bêtise. La honte car la fin de match, entre envahissement de terrain et bagarres entre supporters, joueurs, staffs et même dirigeants, a écorné l'image du football français alors que le match a été arrêté à la 75ème minute. Le doute car désormais, l'affaire est entre les mains de la LFP et de sa commission de discipline, qui s'est saisie de ce cas et a convoqué les deux clubs mercredi lors sa réunion hebdomadaire.

Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants de l'OGC Nice ont passé la matinée de ce lundi à visionner les images captées au sein de leur antre la veille au soir. Après sa sortie surréaliste en conférence de presse, le président Jean-Pierre Rivère n'en démord pas et estimerait que l'OM, par le biais de l'un des adjoints de Jorge Sampaoli ayant frappé un ultra niçois, est responsable des événements dramatiques survenue à l'Allianz Riviera. La direction des Aiglons sait en revanche qu'elle risque gros (plusieurs matchs à huis clos notamment) et pourrait décider d'installer un filet de protection devant la tribune Populaire Sud afin d'éviter que cette situation se répète. Le média précise aussi que l'OGCN possède des images du staff olympien s'en prenant à Justin Kluivert. Nice serait ainsi confiant quant au dossier que l'ensemble du club est en train de monter afin de se présenter avec des preuves solides face à la commission de discipline de la LFP, mercredi à 18h.