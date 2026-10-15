Pourquoi ce FC Barcelone n’est toujours pas le grand favori pour gagner la Ligue des Champions

10/10. C’est le bilan du FC Barcelone après huit journées de Liga et deux rencontres de Ligue des Champions. Le tout, avec une moyenne de plus de quatre buts inscrits par matchs. Autant dire que les supporters blaugranas ne pouvaient pas rêver d’un meilleur début de saison. Il faut aussi ajouter de nombreuses satisfactions sur le plan individuel, à l’image de Raphinha, très performant au poste de numéro 9, et évidemment de Lamine Yamal, qui marche sur l’eau, en attendant la cérémonie du Ballon d’Or du 26 octobre…

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Forcément, difficile de ne pas penser à un éventuel sacre en Ligue des Champions, trophée derrière lequel court le Barça depuis 2015 déjà. Même si, de leur côté, les joueurs et Hansi Flick restent très mesurés. « Le Barça est le favori pour gagner la Ligue des Champions. Je reste prudent, mais cette année c’est la bonne », a par exemple lancé le journaliste Ricard Torquemada sur Catalunya Radio. Un enthousiasme qui n’est cependant pas forcément partagé par tout le monde outre-Pyrénées, où une partie de l’opinion publique est encore un peu sceptique.

Quelques défauts qui pourraient coûter cher

Et pour cause, ce Barça a encore quelques défauts. Dans le domaine défensif notamment. « J’espère me tromper, mais je pense qu’il manque encore quelque chose en défense au Barça pour gagner une Ligue des Champions. Un défenseur central de garanties. Je pense qu’il y a encore des carences en défense. Il manque des joueurs de top niveau pour espérer gagner une Ligue des Champions. Ils peuvent gagner, mais je pense qu’il manque quelque chose », a par exemple lancé Abelardo, ancien joueur du club et aujourd’hui entraîneur, sur Onda Cero. Des soucis défensifs, avec des erreurs individuelles ou des problèmes au marquage en raison de cette ligne haute qui ont déjà coûté cher les saisons précédentes, et c’est un problème qui n’a pas encore été réglé. Dans les analyses post-match, et de façon assez globale depuis le début de saison, on sent une crainte de voir la défense couler une fois encore les Blaugranas, malgré le potentiel offensif démentiel de l’équipe.

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« Le Barça doit encore confirmer dans les grands matchs, face au Real Madrid et contre le PSG. Le Barça doit jouer à ce niveau dans ces matchs-là. C’est vrai que pour l’instant il n’y a eu aucun rival de ce niveau », a pour sa part expliqué Gerard Lopez, autre ancien joueur du club, sur la Cadena COPE. Rodri a lui aussi pointé du doigt un problème après la victoire face à Galatasaray, à savoir un certain manque de contrôle et de sérénité, notamment dans les temps faibles. « Parfois, sur ce genre de match, on devrait attaquer un peu plus lentement, parce qu’après, quand tu perds le ballon, l’adversaire te fait mal en transition rapide. Il y a des choses qu’on doit surveiller en Europe. La première occasion qu’ils ont eue, ils l’ont mise au fond. Il y a eu dix minutes où il y a eu trop de folie, quand on a concédé le but, on doit être plus tranquille », a ainsi indiqué le milieu de terrain arrivé au club cet été. Nul doute qu’Hansi Flick a pris note et saura comment remédier à ces problèmes…