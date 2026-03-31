Nampalys Mendy, Sénégal : «la décision de la CAF est un scandale»

FM : l’été dernier, tu as décidé de quitter Lens pour rejoindre Watford. Pourquoi avoir rejoint Watford ?

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Nampalys Mendy : les offres anglaises que j’avais, ça ne m’intéressait pas trop. Après, quand Watford est venu vers moi… Watford, ça a quand même son histoire. Ils sont montés, ils ont été plusieurs années en Premier League et ça m’a rapidement attiré. Je n’avais pas forcément dans ma tête l’envie de revenir en Angleterre. Mais quand Watford est venu sur moi, j’ai su que je voulais aller là-bas. C’est Londres, ça me parle. En plus, je ne sais pas, mais dans la vie, il y a des noms qui sonnent bien donc t’as envie d’y aller.

FM : regrettes-tu ce choix à posteriori ?

NM : je suis quelqu’un qui vit sans regrets. Peu importe ce qu’il se passe dans la saison, que ça soit bien ou pas, de toute manière, je ne regrette pas mes choix. Je me dis toujours que c’est mon destin et que je dois m’adapter si ça se passe mal.

FM : à Lens, tu aurais pu connaître Pierre Sage, qui réalise une saison incroyable. Malang Sarr a récemment dit que c’était l’entraîneur qui lui fallait à ce moment de sa carrière. As-tu des regrets de ne pas être resté une saison de plus à Lens pour jouer sous Pierre Sage ?

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NM : forcément, j’ai entendu que du bien sur lui. Les principes et les valeurs que je recherche, apparemment, il les a. Je suis proche de Malang Sarr et il me dit que du bien de lui. Tu le sens quand tu regardes Lens jouer, tu sens que tout le monde est uni, tu sens que tout le monde est en accord avec son discours. Dans les résultats, ça se voit aussi et ils font une superbe saison. Il fait également tourner souvent donc il fait confiance à tout son groupe.

«Ca m’a tué de rater la CAN»

FM : tu as retrouvé Ed Still, que tu as connu à Lens. Quels sont vos rapports ?

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NM : on se connaît de Lens donc ça facilite clairement la relation. S’il veut me dire quelque chose, il peut et vice-versa. Après, j’arrive à un moment de ma carrière où être coaché par tel ou tel coach, ça ne change pas grand-chose. C’est important en début de carrière, mais maintenant, je sais m’adapter.

FM : la montée est envisageable avec les Hornets (9es à 7 points du premier barragiste). Comment y arriver à neuf journées de la fin du championnat ?

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NM : tout est possible en Championship, il faudra se battre jusqu’au bout et enchaîner les victoires.

FM : individuellement, quel bilan tires-tu de ta saison jusqu’ici ?

NM : c’est dur de faire un bilan de ma saison car il y a eu plusieurs phases. Quand je suis arrivé, le coach Paulo Pezzolano me voulait et j’ai beaucoup joué. Je suis allé en sélection en septembre-octobre. A mon retour, ce coach a été viré. Quand je reviens de sélection, je ne rentre plus dans les plans du nouveau coach Javi Gracia.

FM : Javi Gracia t’a-t-il donné une explication ?

NM : il ne me donnait pas de raisons. Il me disait juste que c’était son choix sans justification. J’ai continué de travailler mais je savais que c’était une profonde injustice. Il est parti au bout de deux mois, un autre coach est arrivé avant Ed Still. J’ai rejoué directement avec les deux, ça montre bien que ma mise à l’écart était injustifiée.

FM : c’est un peu à cause de ça que tu n’as plus été appelé avec le Sénégal par la suite…

NM : je n’ai plus été appelé depuis cette mise à l’écart. Il m’a coûté très cher. Ca m’a fait très mal de ne plus être appelé en sélection. Si tu vois l’ambiance qu’il y a entre nous, c’est incroyable. On est comme des frères.

«La Coupe du monde avec le Sénégal ? C’est un objectif clair»

FM : tu as raté la CAN à cause de cette période d’inactivité. Quel sentiment as-tu ressenti à ce moment-là ?

NM : ça m’a fait très mal d’avoir raté ça. Ca m’a tué. C’est le destin. Il m’a coûté cher, je lui en veux mais je passe à autre chose.

FM : tu n’as plus été appelé depuis. Crois-tu toujours à la Coupe du Monde avec le Sénégal ?

NM : la Coupe du Monde, c’est toujours un rêve. Je fais tout de mon côté pour y être. C’est un objectif clair. Le choix reviendra au sélectionneur mais il sait qu’il peut compter sur moi.

FM : quel est ton regard sur la décision de la CAF de donner la CAN au Maroc deux mois après la finale ?

NM : c’est un scandale. Pour moi, c’est le football africain qui prend un coup. C’est pas le Sénégal. C’est le football africain. Il n’y a personne qui nous respecte après ce genre de choses. Tu vois ici, les Anglais, ils parlent de l’histoire et ils en rigolent. Dans mon club à moi, à Watford, ça en parle aussi. Les gens, ils voient les Africains comme des clowns. Ce n’est pas normal. C’est ridicule aussi pour les Marocains.

FM : tu en as parlé avec Imran Louza, international marocain avec qui tu joues ?

NM : il est choqué aussi, il n’a pas compris cette décision.

FM : comment as-tu vécu la finale de la dernière CAN ?

NM : franchement, je ne t’en parle pas. J’étais sous le choc. J’étais avec ma femme, je regardais. J’étais choqué. On était choqués. On se disait, qu’est-ce qui se passe ? Je ne comprenais rien. L’arbitre, il m’a choqué. Je ne comprenais rien. C’était abusé.

FM : globalement, quel est ton regard sur la compétition du Sénégal ?

NM : c’est une très belle compétition. Franchement, elle est excellente, c’est une fierté. En fait, je l’ai connu sous les deux angles. Moi, j’ai participé à la CAN et je l’ai vécu en tant que supporter.

«La Coupe du Monde ? Quand tu joues, c’est pour gagner la compétition.»

FM : quel angle préfères-tu ?

NM : quand tu es supporter, t’es encore plus stressé. Tu vis le match à fond. Tu paniques pour rien. C’est incroyable. Franchement, la fierté que j’ai ressentie en les voyant jouer, c’était incroyable. Moi, ce que j’ai aimé, c’est le sérieux qu’ils ont pu avoir lors de toute la compétition. Du début jusqu’à la fin. Ils ont été sérieux tous les matchs.

FM : cet été, le Sénégal va affronter la France à la Coupe du Monde. C’est un match spécial pour toi.

NM : c’est une rencontre historique. Je suis né en France, en 2002, je me souviens du match, j’étais à l’école. Jouer la France, c’est spécial. Ca serait incroyable, j’ai envie d’en être.

FM : quelles sont vos chances face aux Bleus ?

NM : on a notre carte à jouer. Parce que dans le match d’ouverture, il y a toujours cette petite pression-là. T’as envie de ne pas prendre de risques. Souvent, c’est là que tu craques. Je pense que les équipes africaines ont bien progressé. On ne parle pas que du Sénégal, mais toutes les équipes africaines en général. Dans le football moderne, tout le monde peut battre tout le monde. Il y a de la qualité de partout. Tous nos joueurs jouent en Europe. Ils jouent dans des grands championnats, dans des grands clubs. Ils sont importants dans leurs clubs. Tout est possible. Comme on a pu voir avec le Maroc.

FM : quel est l’objectif du groupe sénégalais pour le Mondial ?

NM : il n’y a pas de limites. Quand tu joues, c’est pour gagner la compétition. Tu sais que ça va être très dur et quasiment impossible. Mais tu joues pour gagner.

FM : pendant longtemps, il y avait le débat entre aller loin en Coupe du Monde ou remporter la CAN. Quelle est ta préférence ?

NM : un gros parcours, ça ne change rien. À part si tu gagnes la Coupe du Monde. C’est mieux de gagner la CAN. Tu restes avec zéro étoile si tu ne gagnes pas la CAN…

«L’Afrique, il ne faut pas penser que tu es Messi»

FM : lors de la Coupe du monde 2022, vous êtes allés en 8es de finale. Quel est ton souvenir du tournoi au Qatar ?

NM : c’était magnifique au Qatar. Les familles étaient bien, les stades étaient exceptionnels, l’ambiance bien parfaite. En plus, c’était en milieu de saison, ça fait que tout le monde était plus ou moins en forme. Tout était parfait. Elle était très bien organisée. Il y avait beaucoup de matchs de qualité. Elle était incroyable cette Coupe du Monde. En tout cas, j’en garde de très bons souvenirs.

FM : penses-tu que vous aviez les armes pour aller plus loin ?

NM : pour moi, on a rencontré la meilleure équipe de cette Coupe du Monde même s’ils n’ont pas gagné. J’ai un peu de regrets. Si tu regardes le match contre la France, ils méritaient de gagner. J’ai aussi des regrets car ils nous manquait des joueurs importants. Pas Mané, pas Gana Gueye… ça change beaucoup de choses.

FM : aujourd’hui, les binationaux apportent beaucoup aux nations africaines. Tu as fait partie de ces premières vagues de binationaux en Afrique. Quel est ton regard sur leur apport ?

NM : il y a un bon mix entre binationaux et locaux. L’important, c’est la mentalité des binationaux qui viennent en Afrique. Si tu viens, c’est pour représenter le Sénégal, tes parents. C’est pour mouiller le maillot. Il faut de l’humilité. Quand je suis arrivé, on était plusieurs binationaux. On est venus tous avec la même mentalité. Et c’est là où le coach a été fort. Il a sélectionné les joueurs avec la même mentalité. L’Afrique, il ne faut pas penser que tu es Messi, que tout est beau. En Afrique, chaque match est compliqué. En Europe, tu peux avoir des matchs faciles. Parce que tu joues dans des conditions qui sont optimales. Les conditions climatiques sont différentes en Afrique, il y a des matches où tu vas mal manger. Tu ne vas pas bien dormir. Il n’y a pas d’électricité parfois. Il y a plein de détails comme ça. L’Afrique, c’est méchant. Il y a aussi l’arbitrage… il y a beaucoup de données à prendre en compte.

FM : qu’est-ce qui te choque le plus en Afrique ?

NM : le pire, c’est la qualité athlétique des joueurs. En Europe, il y a des joueurs, il y a un peu de tout en terme de profils. En Afrique, tout le monde va vite. Tout le monde saute haut. Tout le monde est costaud. C’est compliqué. Ça veut dire que tu joues contre des athlètes. Tu es obligé de faire la différence techniquement. C’est très exigeant.

«Le Championship, c’est plus dur que la Premier League !»

FM : ça a dû te servir pour ta carrière.

NM : ça m’a servi beaucoup, quand tu joues en Afrique, tu sais que tu ne peux plus être surpris nulle part. Tu peux aller jouer de partout.

FM : même en Championship, réputé pour être un championnat très rugueux ?

NM : le Championship, c’est n’importe quoi. C’est très dur comme championnat. Il y a trop de matches. Tellement d’équipes peuvent faire les play-offs. C’est plus dur que la Premier League ! La PL, c’est technique. Le Championship, c’est comme l’Afrique. C’est pire que la CAN. Chaque match est difficile. Tout le monde peut battre tout le monde. Ici, les touches, ce sont des corners. Toutes les équipes, les touches, ce sont des occasions de buts. Laisse tomber, tu prends des coups de coude, il n’y a pas de VAR…C’est vraiment une folie. Ca ne sert à rien de faire du tiki-taka ici