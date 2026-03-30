Équipe de France : la réponse tonitruante de Marcus Thuram à ses détracteurs

Sous le feu des critiques en Italie ces derniers mois et plus que jamais discuté en sélection, Marcus Thuram avait sans doute plus à perdre que n’importe qui lors de ce rassemblement du mois de mars. Oui mais voilà, à moins de trois mois de la prochaine Coupe du Monde, organisée sur le sol américain, l’attaquant de l’Inter Milan a profité de cette trêve internationale pour se remettre sur le droit chemin. Entré en jeu contre le Brésil, le natif de Parme débutait, ce dimanche, la rencontre face à la Colombie (3-1). Et il a brillé. Aligné à la pointe du 4-2-3-1 dessiné par Didier Deschamps, «Tikus», crédité d’un 7 par la rédaction FM, n’a, certes, pas tout bien fait mais il a logiquement été récompensé de ses efforts.

La suite après cette publicité

Chahuté en début de partie et agacé par le comportement, parfois limite, des Cafeteros, l’international français (33 sélections, 3 buts) s’est démené et ses efforts ont fini par payer. Buteur de la tête après un caviar de Maghnes Akliouche, le buteur de 28 ans s’est ensuite mué en passeur pour offrir à Désiré Doué son premier doublé sous la tunique bleue. Une performance réussie et déterminante avant le Mondial 2026. Et pour cause. À l’heure où le sélectionneur des Bleus compose avec des choix de riche et voit certains profils prendre de l’épaisseur (Doué, Ekitike), le droitier d’1m92 a apporté une sacrée réponse. Dimanche, contre la Tricolor, le franco-guadeloupéen a plus que jamais déposé son CV pour la grande messe du football mondial.

La suite après cette publicité

Un but et une passe décisive

Mobile, présent dans le duel, altruiste, celui qui n’avait plus marqué chez les Bleus depuis deux ans et demi a convaincu les différents observateurs. Pour rappel, Thuram restait sur 17 apparitions d’affilée en sélection sans marquer le moindre but, son dernier remontant à un match contre Gibraltar en novembre 2023 (14-0). Présent au micro de TF1 après cette victoire, l’avant-centre des Nerazzurri savourait forcément. « On a joué contre un adversaire très très agressif, on a su faire les choses et s’imposer. J’espère avoir aidé l’équipe avec un but et une passe décisive, ça fait du bien, ça aide l’équipe à gagner. Ça fait toujours du bien quand l’équipe de France gagne ».

Soulagé, le numéro 9 des champions du monde 2018 a ainsi mis fin à une disette de 961 minutes sous le maillot tricolore. Une performance tombée à pic pour le fils de Lilian, en grande difficulté ces derniers mois. Victime d’une lésion du muscle fléchisseur de la jambe droite à l’automne dernier, Thuram avait depuis rétrogradé dans la hiérarchie de Didier Deschamps. Plus encore, l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach essuyait, ces dernières semaines, les critiques à cause d’un rendement jugé insuffisant sous le maillot intériste. Après n’avoir trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise depuis début janvier, le 8 février dernier à Sassuolo, Marcus Thuram a finalement choisi cette trêve de mars pour faire le plein de confiance. Il faudra désormais confirmer avec l’actuel leader de Serie A.