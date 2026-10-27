Ballon d’Or, Bertrand Latour allume Kylian Mbappé : « il a été capable de dire que l’Afrique était un continent important pour lui »

Kylian Mbappé est passé tout près du Ballon d’Or 2026. Deuxième derrière Harry Kane, l’attaquant du Real Madrid signe le meilleur classement de sa carrière dans cette course au trophée individuel, mais échoue à quelques points du sacre. Une performance qui n’a pas empêché Bertrand Latour de vivement critiquer son attitude. Sur le plateau de Canal+, le journaliste n’a pas mâché ses mots à l’égard du capitaine des Bleus, remettant en cause sa manière de chercher à obtenir cette récompense.

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Bertrand Latour a encore dis les termes… bravo https://t.co/QKlypWR02x — 🇨🇷 (@PARlSIEN) October 27, 2026

« Ce n’est jamais arrivé avant que quelqu’un force autant pour avoir le Ballon d’Or. Il a été capable de dire que l’Afrique était un continent important pour lui pour avoir le Ballon d’Or. Qu’il arrête de forcer les gens à voter pour lui. La présidentielle, c’est en 2027, c’est dans les urnes. Le football, c’est sur le terrain. Gagne des matchs, gagne des trophées, sois apprécié de tes coéquipiers et aie de la classe. Ne t’embrouille pas avec tes amis, que tu connais depuis dix ans, pour avoir le Ballon d’Or… » Un message particulièrement sévère de Bertrand Latour, qui reproche à Mbappé de trop chercher à influencer la course au trophée plutôt que de laisser ses performances parler pour lui.