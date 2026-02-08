Menu Rechercher
OM : Himad Abdelli garde le cap malgré la déroute face au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Himad Abdelli avec l'écharpe de l'OM @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Ce dimanche, le PSG a étrillé l’OM lors d’un Classique à sens unique (5-0). Concédant une terrible manita face à son rival de toujours, le club de la Canebière a montré l’un de ses pires visages depuis le début de saison. Une désillusion qui n’entame pas la motivation d’Himad Abdelli, qui vient d’arriver à Marseille. Au micro de Ligue 1+, l’international algérien a expliqué qu’il était focalisé désormais sur la fin de saison de son OM.

« Je ne suis pas abattu. Je sais que cette équipe travaille beaucoup. On va devoir se remettre au boulot car c’est une grosse défaite. Tout le monde était prêt, on est abattu. On va tout faire pour finir la saison au mieux. Y’a de très bons joueurs, c’est une équipe de haut niveau. On l’a pas montré, je me mets dedans. On va devoir se remettre au boulot. On a des objectifs, on veut la Coupe, aller chercher la Ligue des Champions. On le doit à nos supporters. »

