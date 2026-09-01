La Juventus tient son renfort offensif avec Nick Woltemade

La Juventus est en passe de boucler l’arrivée de Nick Woltemade. Alors que le départ de Jonathan David vers l’Atlético de Madrid se précise, la Vieille Dame a penché pour l’attaquant de Newcastle, identifié comme l’une des pistes privilégiées pour renforcer le secteur offensif turinois. Un dossier désormais très concret puisque, selon les informations de Sky Sport, l’international allemand est attendu ce matin à Turin pour passer sa visite médicale.

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Woltemade a donné son accord pour rejoindre la Juventus dans le cadre d’un prêt d’une saison, sans option d’achat ni obligation de rachat. De son côté, le club italien versera environ 4 M€ à Newcastle pour cette opération. L’arrivée du joueur de 24 ans permettrait ainsi aux Bianconeri de compenser le départ de Jonathan David, tout en misant temporairement sur un attaquant recruté pour près de 90 M€ par les Magpies l’été dernier.