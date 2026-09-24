Le Real Madrid communique sur la blessure d’Ibrahima Konaté

Suite à une gêne au genou, Ibrahima Konaté a déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus, ce jeudi, et a été remplacé par Leny Yoro. Son club, le Real Madrid, vient de son côté de communiquer sur la nature précise de sa blessure.

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Parte médico de Konaté.https://t.co/036w1I37nK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2026

« À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Ibrahima Konaté, une lésion du ligament collatéral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près », vient d’annoncer le club merengue. La durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de Liverpool n’a cependant pas été énoncée.