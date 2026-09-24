Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Le Real Madrid communique sur la blessure d’Ibrahima Konaté

Par Kevin Massampu
1 min.
Ibrahima Konaté @Maxppp

Suite à une gêne au genou, Ibrahima Konaté a déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus, ce jeudi, et a été remplacé par Leny Yoro. Son club, le Real Madrid, vient de son côté de communiquer sur la nature précise de sa blessure.

La suite après cette publicité

« À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Ibrahima Konaté, une lésion du ligament collatéral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près », vient d’annoncer le club merengue. La durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de Liverpool n’a cependant pas été énoncée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
UEFA Nations League
Real Madrid
France
Ibrahima Konaté

En savoir plus sur

Liga Liga
UEFA Nations League UEFA Nations League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
France Flag France
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier