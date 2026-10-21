Un club a recalé Luis Enrique et Pep Guardiola

Ils font partie des meilleurs entraîneurs de la planète. Luis Enrique et Pep Guardiola sont ainsi des tacticiens hors pair, avec une armoire à trophées impressionnante. Et le quotidien L’Equipe dévoile une drôle d’anecdote. Ils ont tous deux été, en début de carrière, recalés par le même club : le Gimnàstic de Tarragona, aujourd’hui en troisième division espagnole.

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Effectivement, en novembre 2006, alors qu’il venait de mettre fin à sa carrière de joueur, Luis Enrique discute avec le club catalan, alors en Liga, pour devenir son entraîneur. Dans les négociations, il explique même vouloir venir avec Pep Guardiola en guise d’adjoint. Finalement, et même si le directeur sportif du Nastic Josep Sicart pousse sa candidature auprès du président, ce dernier recalera Lucho, qui n’avait encore aucune expérience sur un banc de touche. Le club nommera Paco Flores, et sera relégué. Luis Enrique attendra l’été 2008 pour vivre sa première expérience, avec l’équipe B du Barça, prenant la relève de Pep Guardiola, promu en A.