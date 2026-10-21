Menu Rechercher
Commenter 2

Un club a recalé Luis Enrique et Pep Guardiola

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Ils font partie des meilleurs entraîneurs de la planète. Luis Enrique et Pep Guardiola sont ainsi des tacticiens hors pair, avec une armoire à trophées impressionnante. Et le quotidien L’Equipe dévoile une drôle d’anecdote. Ils ont tous deux été, en début de carrière, recalés par le même club : le Gimnàstic de Tarragona, aujourd’hui en troisième division espagnole.

La suite après cette publicité

Effectivement, en novembre 2006, alors qu’il venait de mettre fin à sa carrière de joueur, Luis Enrique discute avec le club catalan, alors en Liga, pour devenir son entraîneur. Dans les négociations, il explique même vouloir venir avec Pep Guardiola en guise d’adjoint. Finalement, et même si le directeur sportif du Nastic Josep Sicart pousse sa candidature auprès du président, ce dernier recalera Lucho, qui n’avait encore aucune expérience sur un banc de touche. Le club nommera Paco Flores, et sera relégué. Luis Enrique attendra l’été 2008 pour vivre sa première expérience, avec l’équipe B du Barça, prenant la relève de Pep Guardiola, promu en A.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Tarragone
Luis Enrique
Pep Guardiola

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Tarragone Logo Gimnastic Tarragone
Luis Enrique Luis Enrique
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier