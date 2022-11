CdM 2022 : Mauricio Pochettino juge l'Argentine

Ce mercredi soir, l'Argentine va jouer gros face à la Pologne. L'Albiceleste (3 points) n'est pas encore qualifiée dans ce groupe C où tout est encore mathématiquement possible. Il faut dire que Messi et ses coéquipiers se sont compliqués les choses en perdant face à l'Arabie Saoudite lors de la première journée (2-1), avant de relever la tête contre le Mexique (2-0). Dans les colonnes de AS, Mauricio Pochettino a jugé la sélection de Lionel Scaloni.

Le technicien argentin a confié : «chaque compétition exige des choses. Elles sont toutes différentes. Les contextes sont différents. Lors du match contre l'Arabie Saoudite, si après le 1-0 vous en profitez... combien d'occasions l'Argentine avait-elle ? Si elle marque, on parle même d'un 5-0 ou d'un 6-0. Il est clair que quelque chose n'a pas fonctionné, mais contre le Mexique, nous avons vu une équipe plus solide. C'est une question de résultats. Plus de 30 matchs sans perdre, c'est qu'il y a bien une raison. Il y avait une bonne stratégie. L'Argentine, si elle a quelque chose, c'est la capacité de vaincre». Elle sera plus que nécessaire pour battre la Pologne ce soir.