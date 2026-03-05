Real Madrid : Alvaro Arbeloa compte sur un jeune inconnu pour sauver sa défense

Les temps sont durs du côté de Madrid. Après avoir subtilisé la première place au FC Barcelone, les Merengues ont enchaîné deux défaites de rang en Liga, face à Osasuna (2-1), puis contre Getafe (1-0). Deux mauvais résultats de suite qui ont permis aux Catalans de reprendre le fauteuil de leader de la Liga et de prendre quatre points d’avance sur l’écurie madrilène. Demain soir, le club de la capitale devra se refaire, avec un déplacement compliqué face au Celta de Vigo, quelques jours avant le duel de Ligue des Champions contre Manchester City.

La suite après cette publicité

Une rencontre de la 27e journée de Liga pour laquelle Alvaro Arbeloa va devoir composer sans plusieurs joueurs majeurs, à l’image de Kylian Mbappé ou Rodrygo. Mais c’est surtout son secteur défensif qui est décimé. Dean Huijsen est ainsi suspendu, alors qu’Éder Militão et David Alaba sont blessés. Raul Asencio est très incertain et Antonio Rüdiger est donc le seul défenseur central totalement opérationnel pour le match.

Il a tapé dans l’oeil du staff

Alvaro Arbeloa va donc devoir trouver des solutions. Il peut par exemple utiliser Aurélien Tchouameni dans l’axe de la défense, le Français ayant déjà beaucoup joué à ce poste ces dernières années. Mais Marca indique qu’il va plutôt faire appel à un jeune encore méconnu. Il s’agit de Lamini Fati, défenseur central espagnol de 19 ans qui s’est entraîné avec l’équipe première ces derniers jours, faisant forte impression grâce à ses capacité physiques, à sa facilité à gagner des duels, mais aussi avec son intelligence dans le placement et la lecture du jeu.

La suite après cette publicité

Son profil correspond à merveille à ce qu’apprécie Arbeloa chez un défenseur central. Arrivé au Real Madrid en provenance de Leganés à l’hiver 2025, il est rapidement passé des U19 au Real Madrid Castilla, où il est aussi devenu un joueur indiscutable. Et tout indique qu’on devrait rapidement le voir assez régulièrement dans les groupes de l’équipe première madrilène…