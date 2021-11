PSG : la nouvelle sortie de Kylian Mbappé sur son transfert au Real Madrid

La suite après cette publicité

Altruiste, brillant, juste techniquement, effrayant de réalisme, Kylian Mbappé a rendu une copie parfaite, samedi soir, alors que l'équipe de France étrillait le Kazakhstan (8-0) pour définitivement valider son billet pour la Coupe du monde au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. Homme du match et auteur d'un quadruplé historique, le premier depuis Just Fontaine contre la RFA en 1958, l'attaquant international français (52 sélections, 23 buts) s'est également illustré d'une passe décisive pour Karim Benzema. Une véritable masterclass qui affole une nouvelle fois la presse européenne et laisse son sélectionneur sous le charme : «c'est une très belle soirée personnelle sur le plan de l'efficacité, mais il a tellement bien fait avant. Dans le jeu de tête, petit à petit, il commence à devenir performant. Il est perfectionniste, il a cette capacité à faire beaucoup de différences et d'être efficace. Il affole les compteurs alors que malgré tout c'est un jeune joueur», déclarait Didier Deschamps à l'issue de la rencontre.

Kylian Mbappé affole les compteurs, Kylian Mbappé brille de mille feux, Kylian Mbappé ne laisse rien transparaitre sur le terrain. Pourtant, il y a encore quelques semaines de cela, le natif de Bondy était en pleine tempête médiatique. Et pour cause, sous contrat jusqu'en en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant des Bleus reste toujours la priorité absolue du Real Madrid. Si les Merengues, face à la fermeté du club parisien, avaient dû se résigner à l'idée de le recruter lors du dernier mercato estival, nul doute que les dirigeants madrilènes reviendront à la charge lors de la prochaine échéance hivernale. D'autant plus que l'ancien Monégasque n'a jamais caché son envie de rejoindre la Casa Blanca et reste très mystérieux quant à son avenir.

Kylian Mbappé se sent plus fort mentalement !

Si les choses sont peut-être d'ores et déjà claires dans sa tête, l'attaquant parisien (6 buts et 6 passes décisives en 12 matches de L1 cette saison) ne laisse toujours pas entrevoir le moindre indice sur sa future destination. Relancé à ce sujet par un journaliste de TNT Sport Brasil à l'issue de la rencontre, samedi soir, le champion du monde 2018 déclarait ainsi : «je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela». Présent, ce dimanche, au micro de Telefoot, la star parisienne est d'ailleurs revenue, plus longuement et sans équivoque, sur cet été tumultueux et ce transfert avorté au Real Madrid.

«Ce qui m'est arrivé cet été, ça m'a forgé. Prendre coup sur coup le pénalty raté décisif (ndlr : lors du huitième de finale perdu face à la Suisse), puis un non-transfert, ça teste votre mental, vos limites. J'ai répondu de la meilleure des manières : ça m'a renforcé. Je sais ce que je suis capable de faire. Je me suis réfugié dans le travail, parce qu'il faut se remettre en question. Ce n'est pas toujours la faute des autres», a ainsi lâché Mbappé avant d'ajouter : «vider son sac après toutes les fausses rumeurs, les non-dits, ça aide. Mais je suis beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus heureux dans ma vie : ça aide pour faire de grandes performances !» Une forme de mea culpa où le numéro 7 du PSG assure avoir appris de ces récents événements et s'être renforcé mentalement. Pour autant, les sirènes madrilènes devraient, à nouveau, rapidement le mettre à l'épreuve.