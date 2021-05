Euro 2020, EdF : Noël Le Graët se réjouit du retour de Benzema !

Il est de retour. Presque six après sa dernière sélection en équipe de France, Karim Benzema retrouve le groupe France. Après l'annonce de la liste des 26 par le sélectionneur Didier Deschamps, c'est au tour du président de la FFF, Noël Le Graët, de s'exprimer sur le sujet. Contacté par le journal L'Equipe, le dirigeant français n'a pas dissimulé sa joie : « je suis très content que ces deux hommes se réconcilient, qu'il y ait la paix entre eux. J'ai toujours à peu près souhaité que cela se termine comme cela, vous le savez bien. C'est un vrai bonheur. Didier a fait preuve d'une grande intelligence. Et Benzema est tellement fort sur toute la saison... Sportivement, c'est un choix incontestable » a-t-il glissé dans un premier temps.

Homme fort du Real Madrid cette saison (29 buts et 8 passes en 45 apparitions ttc) et élu meilleur joueur français à l’étranger par l’UNFP il y a quelques jours, Benzema ne pouvait clairement rien se voir reprocher sur le rectangle vert. Reste un autre problème, celui du vestiaire. Un point que Le Graët balaye du revers de la main : « il n'a jamais posé de problèmes dans le groupe. On a gagné beaucoup de choses sans lui. Mais il peut apporter beaucoup pour ce championnat d'Europe. »