Villarreal-Liverpool : la réaction d'Unai Emery

La première demi-finale de cette édition de Ligue des Champions s'est soldée par une qualification de Liverpool aux dépens de Villarreal. Si le match aller semblait avoir déjà condamné le Sous-marin jaune (défaite 2-0 à Anfield), la bande à Unai Emery débarquait avec de bonnes intentions et parvenait à mener 2 buts à 0 à la mi-temps, avant de sombrer en seconde période (2-3). Les Espagnols n'ont pas démérité et ressortent de la compétition avec les honneurs. «Nous étions proches de l'excellence, mais nous n'avons pas pu tenir le coup pendant quatre-vingt-dix minutes. Nous savons que les fans ont apprécié. C'est un projet cohérent et il nous fait vivre ces moments», lâchait Unai Emery à la fin du match.

La suite après cette publicité

L'entraîneur basque est ensuite revenu au micro de Marca sur ce qui a manqué à son équipe pour faire la différence : «aujourd'hui, nous avions besoin de quelque chose de plus. Défendre fermement et ne pas les laisser se mettre en position. Nous avons trouvé le but et ils ne se sont pas approchés. La première mi-temps a été encourageante. Gerard Moreno a encore été gêné, mais il lui était difficile de sprinter et nous avons perdu de la force devant. Nous n'étions pas les mêmes. Nous devions avoir plus de ballon, mais leur but nous a demandé trop d'efforts mentaux. Nous nous sommes essoufflés, sans la capacité de répondre aux exigences d'un match éliminatoire contre Liverpool.»