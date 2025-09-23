Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal a sauvé le Barça… avec des hamburgers

Lamine Yamal a remporté le trophée Kopa pour la deuxième année consécutive, mais le génie du FC Barcelone restait déçu de ne pas avoir soulevé le Ballon d’Or. Cela ne l’a pas empêché de faire sourire la délégation catalane présente à Paris. Après la cérémonie, Hansi Flick a voulu que les membres du club culé rentrent directement en Catalogne. Seul hic, les Barcelonais n’avaient rien mangé depuis midi. C’est alors que Lamine Yamal a sauvé tout le monde… en allant commander des hamburgers.

« Nous avons mangé des hamburgers qui étaient très bons parce que nous n’avions presque rien mangé… C’est lui (Lamine Yamal, ndlr) qui les a trouvés, car Hansi Flick a dit de rentrer immédiatement parce qu’ils avaient un entraînement, mais nous avions faim et entre lui, Cuba (Cubarsí) et quelques autres, en allant à l’aéroport en voiture, ils ont trouvé un endroit où l’on servait de très bons hamburgers », a confié Joan Laporta au micro de la RAC1.