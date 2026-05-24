West Ham : une relégation pourrait provoquer un énorme exode cet été

West Ham joue sa survie en Premier League ce dimanche face à Leeds, mais les conséquences d’une relégation pourraient être immenses pour les Hammers. En interne, le club anglais se prépare déjà à un possible exode massif de plusieurs cadres de l’effectif, très convoités sur le marché. Jarrod Bowen, capitaine du club, attire notamment l’attention de 5 formations de Premier League, dont Chelsea, Manchester City, Tottenham, Everton et Crystal Palace selon le Daily Mail. Malgré cette forte concurrence, West Ham espère encore conserver son leader offensif, même si son avenir pourrait dépendre du maintien…

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D’autres joueurs suscitent également de nombreuses convoitises à travers l’Europe. Manchester United, Arsenal et le PSG surveillent de près Mateus Fernandes. Crystal Palace et Manchester United suivent El Hadji Malick Diouf, tandis que le Borussia Dortmund apprécie toujours Konstantinos Mavropanos. De son côté, Crysencio Summerville plaît à l’AS Roma, Tottenham, Aston Villa et même l’OM. En cas de descente en Championship, West Ham pourrait donc voir une grande partie de son onze titulaire quitter le club dès cet été.