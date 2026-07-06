Coupe du Monde 2026, Norvège : les mots touchants de Haaland après la qualification

Double buteur face au Brésil en huitièmes de finale (1-2), Erling Haaland a encore frappé fort pour permettre à la Norvège de poursuivre son incroyable parcours dans cette Coupe du Monde 2026. Qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera l’Angleterre, la sélection scandinave a créé la sensation en sortant la Seleção, tandis que son avant-centre rejoint désormais Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des buteurs avec 7 réalisations. En conférence de presse, l’attaquant norvégien est apparu encore sous le choc de la performance collective et de son propre niveau.

La suite après cette publicité

« Je ne m’attendais pas à battre le Brésil. J’avais du mal à croire que je pouvais réussir quelque chose comme ça dans ma vie, mais je me suis prouvé que c’était possible. C’est une sensation étrange de réaliser qu’on y est vraiment arrivé. C’est un résultat historique pour la Norvège, on est désormais davantage respectés. On a eu le courage de maîtriser le ballon et de contrôler le match face au Brésil, c’est incroyable. Dans le vestiaire, c’était complètement fou, irréel. Je n’ai plus de mots. Je me sens bien après avoir marqué deux buts contre le Brésil. On est en train de changer l’image du pays. Je n’avais jamais rêvé d’un tel scénario, je pensais que c’était impossible, mais je me trompais. C’est irréel, j’ai du mal à exprimer ce que je ressens », a expliqué l’attaquant de Manchester City.