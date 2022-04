La réponse de Mauricio Pochettino à la rumeur Manchester United

La suite après cette publicité

À la veille de très probablement fêter le 10e titre de l'histoire du club lors de PSG-Lens au Parc des Princes, Mauricio Pochettino semble de plus en plus certain de poursuivre l'aventure dans la capitale la saison prochaine. En tout cas, une porte s'est refermée hier puisque Manchester United a annoncé la venue à la rentrée prochaine sur son banc de touche d'Erik ten Hag. L'Argentin était le principal concurrent de l'actuel entraîneur de l'Ajax.

Il a été interrogé à ce sujet par la presse. «Je ne fais pas attention. Toutes les rumeurs durant ma carrière ne m’ont jamais perturbé même quand j’ai été entraîneur de l’Espanyol, de Southampton, du PSG. J’ai toujours vécu cela. Les rumeurs sont ce qu’elles sont. Mon engagement avec le club est total et l’a toujours été. Je suis focalisé sur les objectifs. Si on fait attention aux rumeurs, la donne serait différente. Je suis focalisé sur la réalité. »

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.