OM : la résurrection d’Igor Paixão ravit Bruno Genesio !

Sa colère à Troyes après son remplacement semble déjà être un lointain souvenir. En immense difficulté depuis l’entame de cet exercice 2026/2027, Igor Paixão a enfin retrouvé le chemin des filets avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1, ce dimanche après-midi. Titularisé à gauche de l’attaque olympienne contre le SCO d’Angers, le Brésilien a parachevé le large succès phocéen en fin de partie (85e, 2-5). Sa célébration, où il a mimé le geste de s’essuyer pour conjurer le mauvais sort, témoigne d’une entame de championnat très compliquée sur le plan mental.

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Face aux contraintes économiques du club marseillais, un départ de l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam était initialement programmé par Frank McCourt. Finalement, Bruno Genesio et la direction avaient obtenu gain de cause pour conserver l’ailier de 26 ans. Ce dernier devait s’imposer comme le nouvel homme fort de l’attaque aux côtés d’Amine Gouiri, afin de pallier les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood. Un statut lourd à porter pour Paixão, muet et sevré de passe décisive lors de ses sept premières apparitions toutes compétitions confondues, avant cette délivrance dominicale.

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La confiance de Genesio a porté ses fruits

Malgré cette période de disette, Bruno Genesio n’a jamais cessé de soutenir son joueur face aux critiques. « C’est dans ces moments qu’il a besoin de notre soutien, de notre aide, pour retrouver ses sensations offensives », rappelait-il déjà avant le revers contre l’Olympiakos en Ligue Europa (0-1). Après le coup de sifflet final à Angers, le technicien français s’est donc réjoui du réveil de son protégé. « Ce qui est très important, ce sont les buts de tous nos joueurs offensifs et notamment d’Igor, qui en avait vraiment besoin pour retrouver de la confiance », a-t-il souligné au micro de Ligue 1+, avant de détailler son coaching.

« Je vais vous faire une confidence. On l’a laissé jusqu’à la fin parce qu’on sait qu’en fin de match, il y a souvent des occasions, surtout quand l’adversaire doit se livrer, a poursuivi l’entraîneur marseillais. On s’est dit qu’il fallait le garder sur la pelouse, parce qu’il aurait une opportunité pour marquer. C’est bien, c’est important pour le mental des attaquants. Mais en dehors de son but, il a fait beaucoup de courses défensives et offensives et des prises de risques, qui ont été récompensées à la fin. » Une confiance qui doit permettre à Igor Paixão d’enfin lancer sa saison et d’aider l’OM, actuel 8e du classement, à poursuivre sa remontée.