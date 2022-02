FA Cup : Manchester City déroule contre Fulham, Crystal Palace et Everton avec facilité

Les 16e de finale de la FA Cup se poursuivent ce samedi après l'élimination de Manchester United et les qualifications de Chelsea ainsi que de West Ham. Les cadors ont tenu leur rang à l'image de Manchester City qui a largement dominé Fulham (4-1). Malgré l'ouverture du score précoce de Fabio Carvalho (4e), les Sky Blues ont répondu via Ilkay Gündogan (6e), John Stones (13e) et Riyad Mahrez auteur d'un doublé (53e sp et 57e). Crystal Palace a aussi brillé avec un beau match de Michael Olise buteur (22e) et passeur pour Marc Guehi (4e). Une victoire 2-0 sans trembler contre Hartlepool pensionnaire de League Two (D4). Cela passe aussi pour Everton dans un choc 100% Premier League contre Brentford.

Les Toffees s'imposent 4-1 grâce à Yerry Mina (31e), Richarlison (48e), Mason Holgate (62e) et Andros Townsend (90e +1) tandis qu'Ivan Toney (54e sp) avait entretenu l'espoir pour les Bees. Autre match entre deux clubs de Premier League, Wolverhampton - Norwich City a tourné à l'avantage des Canaries qui ont marqué juste avant la pause via Kenny McLean (45e +1). Le duel de Championship entre Peterborough et Queen Park Rangers a tourné à l'avantage des Posh (2-0) suite aux buts de Ward (25e) et Jones (72e). Autre duel de l'antichambre de la Premier League, Huddesfield a battu Barnsley 1-0 sur une réalisation d'Holmes (19e). Stoke City est venu à bout de Wigan 2-0 sur des buts de Josh Maja prêté par Bordeaux (14e) et de Jacob Brown (62e). Enfin, le match entre Southampton et Coventry a occasionné des prolongations puisque le score était de 1-1 après 90 minutes de jeu. Buteur, Kyle Walker-Peters (112e) a permis aux Saints de l'emporter 2-1.

Les matches de l'après-midi