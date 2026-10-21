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Real Madrid : la drôle de réaction de José Mourinho après la victoire contre Leipzig

Par Jordan Pardon
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Un calme olympien qui détonne. Connu pour ses colères mémorables et son franc-parler, José Mourinho a répondu avec une tranquillité désarmante au micro de Canal après la victoire de son équipe contre Leipzig (4-1). Interrogé sur un possible coup de gueule poussé à la pause lorsque son équipe menait 1-0, le Special One s’est montré évasif.

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«Si c’est moi qui les ai réveillés à la mi-temps ? Peut-être, a glissé Mourinho avec un sourire. J’ai demandé aux joueurs un peu plus d’intensité, d’ambition, de responsabilité par rapport aux supporters. Avec 9 points, la situation est confortable, mais les supporters sont là pour regarder les top joueurs qu’on a, et pour les buts de Yan (Diomandé) et Kylian (Mbappé). Ils peuvent payer leur ticket et rentrer tranquillement à la maison.» De son côté, Kylian Mbappé a ajouté : «il a dit ce qu’il avait à dire à la mi-temps, il le dit calmement mais c’est encore plus puissant, on savait qu’on devait faire plus, on était un peu à petit trot, mais on a bien réagi»

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