L’AC Milan fixe son prix pour Rafael Leão

L’avenir de Rafael Leão reste ouvert à quelques jours de la fin du mercato. Selon Sky Sport Italia, l’AC Milan a profité d’une réunion avec Jorge Mendes et le représentant de l’international portugais pour fixer clairement ses conditions : les Rossoneri réclament environ 60 millions d’euros pour laisser partir leur attaquant. Une opération autour de 50 millions, bonus compris, pourrait néanmoins être discutée.

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Galatasaray a déjà tenté sa chance avec une proposition supérieure à 40 millions d’euros, sans parvenir à faire bouger Milan. Le club lombard n’a aucune obligation de vendre Leão et refuse donc de le brader. Les dirigeants attendent désormais de voir si Jorge Mendes parviendra à faire émerger une offre plus importante dans la dernière ligne droite du mercato, avec notamment la Premier League comme destination possible.