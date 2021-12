JT Foot Mercato : le malaise Lionel Messi enfle au PSG

La suite après cette publicité

Les galères de Messi en Ligue 1

Depuis le début de la saison en Ligue 1, le septuple Ballon d'Or n'a délivré que 3 passes décisives, contre Saint-Étienne dimanche dernier, et n'a inscrit qu'un seul but, c'était contre Nantes, il y a 15 jours. Une inefficacité inhabituelle pour un joueur de son standing. En même temps, il n'a tenté que 4,5 tirs par match en championnat alors qu'en comparaison avec le Barça, au même stade la saison dernière, il en était déjà à 5,8. Forcément, cela se voit dans les tirs cadrés avec seulement 1,5 par match cette année. Les duels disputés sont aussi symptomatiques d'un certain mal-être de Messi ou plus largement d'une adaptation qui prend du temps car son ratio est largement en baisse avec seulement 9,5/rencontre alors qu'il était plutôt aux alentours de 15 ces dernières années avec le Barça. Enfin, Messi semble en retrait et son influence sur le jeu parisien est limitée. Cela se ressent dans ses prises de balle, l'Argentin tente beaucoup moins avec seulement 3,8 dribles par match. Des chiffres qui parlent d'eux même et qui pourraient à terme inquiéter le PSG sur le réel rendement de son Ballon d'Or. À Mauricio Pochettino de trouver la clé s'il ne veut pas avoir un problème de taille sur les bras.

Ronaldo écrit un peu plus sa légende

Hier soir, le Portugais est encore entré un peu plus dans l'histoire en offrant la victoire à Manchester United contre Arsenal (3-2). Pour l'occasion, CR7 a inscrit ses 800es et 801es buts en carrière, clubs et sélection confondus. Tout simplement monstrueux. À 36 ans et 300 jours, il est devenu le plus vieux joueur de l'histoire de Manchester à inscrire un doublé en Premier League. Juste comme ça, de 2011 à 2014, soit quatre années consécutives, il a même dépassé les 60 réalisations par saison !

Ralf Rangnick sait comment remettre MU sur le devant de la scène

L'entraîneur intérimaire de Manchester United veut retrouver les sommets car il sait où il a mis les pieds. «L'objectif est de remporter des matchs et d'avoir le contrôle des rencontres. Je suis très ambitieux. Nous voulons faire de cette saison la plus réussie possible. Nous devons être très réalistes. Dans un monde idéal, nous serions régulièrement dans le top 4, mais nous jouerions aussi pour des titres. Nous sommes toujours en Ligue des Champions et nous espérons aller le plus loin possible. L'ADN du club est clair, nous devons être aussi performants que possible», a-t-il déclaré face à la presse lors de sa présentation.