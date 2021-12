JT Foot Mercato : les indices de Kylian Mbappé sur son avenir

La suite après cette publicité

L'argent ne motive pas Mbappé

Kylian Mbappé s'est livré en accordant un entretient au média Paris-Match et une chose est sûre ce n'est pas l'argent qui va influencer la décision du Français concernant son avenir. Ce dernier a notamment déclaré : «Les liens humains sont bien plus passionnants […] C’est l’expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l’argent, même si c’est important, parce qu’on a des familles à mettre à l’abri. J’ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes… j’ai un rapport tranquille à l’argent : je sais que c’est important, je suis content d’en avoir, mais ce n’est pas ce qui m’anime à chaque seconde de la journée». Les paroles du Français nous laisse tout de même penser à des envies d'ailleurs, à la recherche de nouvelles expériences. Toutes ces dernières prises de paroles semblent l'éloigner un peu plus du Paris Saint-Germain et la mission sera de taille pour Leonardo de convaincre le génie Français de rester au sein de la capitale.

Encore une polémique pour Dembélé au Barça

Ousmane Dembélé est au cœur des polémiques en Catalogne, une nouvelle absence qui fait scandale en Espagne. Hier, se déroulait la conférence de presse de Sergio Agüero, contraint de prendre sa retraite. Pour ce moment particulièrement émouvant, l'attaquant français n'était pas là alors que la quasi-totalité de l'équipe était présente. Seul Pedri était absent car ce dernier était en soin avec le staff médical. L'absence de Dembélé fait beaucoup plus de bruits. Pour la presse espagnole, il existe seulement deux hypothèses liées à cette absence : soit celle d'un nouveau pépin physique pour le champion du monde ou tout simplement un nouveau manque de discipline.

Direction Barcelone pour Aubameyang ?

Toujours du côté du Barça, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien être le prochain buteur des Blaugranas alors que sa situation se tend de plus en plus avec Arsenal. L'entourage du Gabonais a des liens avec le club catalan. On le rappel, un accord total avait été conclu il y a près de deux ans entre le joueur et le Barça mais Arsenal avait finalement refusé une offre à hauteur de 30 M€. En tout cas l'attaquant des Gunners est très attaché à la ville de Barcelone car sa famille y vit à proximité depuis plusieurs années. Ce dossier va continuer de faire couler beaucoup d'encre car le rêve d'Aubameyang a toujours été de jouer au Camp Nou dans les dernières années de sa carrière et ce dernier serait même prêt à baisser son salaire pour rejoindre l'équipe entraînée par Xavi.