Kaïl Boudache rejoint librement l’Olympique Lyonnais !

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Après une deuxième partie de saison prometteuse avec l’OGC Nice, Kaïl Boudache n’a pas décidé de poursuivre l’aventure avec son club formateur. Au contraire, le néo-international algérien U23 a décidé de parapher son premier contrat professionnel avec l’OL, qui a flairé le bon coup depuis plusieurs mois et avait déjà mené une visite médicale avec le joueur il y a quelques semaines. L’officialisation du transfert gratuit de l’ailier de 19 ans a eu lieu aujourd’hui, comme l’a annoncé Lyon dans un communiqué.

La suite après cette publicité

Kaïl Boudache est Lyonnais ! ❤️💙



Et il a pris un peu d'avance pour son intégration à l'OL… pic.twitter.com/j1lB4l4xCt — Olympique Lyonnais (@OL) June 15, 2026

«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’ailier Kaïl Boudache en provenance de l’OGC Nice. Le joueur, qui fête aujourd’hui ses 20 ans, s’est engagé avec l’OL pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031. A 15 jours de la reprise du groupe professionnel, l’Olympique Lyonnais se félicite de cette première recrue estivale, qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de recrutement fondée sur l’identification de jeunes talents à fort potentiel, capables de s’inscrire durablement dans le projet sportif du club».