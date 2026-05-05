LdC : les mots forts de Diego Simeone sur Mikel Arteta

Il n’y aura pas de finale pour l’Atlético, éliminé par Arsenal ce soir à l’Emirates (1-0, 2-1 au cumulé). Une petite déception pour les Colchoneros, qui y croyaient cette saison, et qui voulaient offrir une finale à Antoine Griezmann. Après le match, Diego Simeone a été plutôt fair-play et il a eu des jolis mots pour Mikel Arteta.

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« Je veux féliciter Arsenal, c’est une équipe très compétitive. C’est un entraîneur (Mikel Arteta, NDLR) que j’aime bien, qui fait un travail très cohérent et qui a un potentiel économique très important aussi qui lui permet d’être à ce niveau », a expliqué l’Argentin. Bon perdant !