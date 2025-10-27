Liga
Clasico : le penalty raté de Kylian Mbappé est entré dans l’histoire
1 min.
Hier, après quatre Clasicos perdus en 2024/2025, le Real Madrid s’est enfin imposé face au FC Barcelone (2-1). Buteur, Kylian Mbappé a été logiquement encensé par la presse espagnole et internationale. Cependant, le Français aurait pu s’offrir un doublé sur penalty en deuxième période.
Stats Foot @Statsdufoot – 26/10
Kylian Mbappé est le 1er joueur du Real Madrid à manquer un penalty contre le FC Barcelone en compétition officielle depuis Emilio Butragueño le 8 juin 1991. #RealMadridBarcaVoir sur X
Malheureusement pour lui, le portier blaugrana Wojciech Szczęsny en a décidé autrement. Et selon le compte Stats Foot, ce penalty raté de Mbappé est historique. En effet, le capitaine des Bleus est le premier joueur du Real Madrid à manquer un penalty face au Barça en compétition officielle depuis le 8 juin 1991 et l’échec d’Emilio Butragueño.
