Clasico : le penalty raté de Kylian Mbappé est entré dans l’histoire

Real Madrid 2-1 Barcelone

Hier, après quatre Clasicos perdus en 2024/2025, le Real Madrid s’est enfin imposé face au FC Barcelone (2-1). Buteur, Kylian Mbappé a été logiquement encensé par la presse espagnole et internationale. Cependant, le Français aurait pu s’offrir un doublé sur penalty en deuxième période.

Stats Foot
Kylian Mbappé est le 1er joueur du Real Madrid à manquer un penalty contre le FC Barcelone en compétition officielle depuis Emilio Butragueño le 8 juin 1991. #RealMadridBarca
Malheureusement pour lui, le portier blaugrana Wojciech Szczęsny en a décidé autrement. Et selon le compte Stats Foot, ce penalty raté de Mbappé est historique. En effet, le capitaine des Bleus est le premier joueur du Real Madrid à manquer un penalty face au Barça en compétition officielle depuis le 8 juin 1991 et l’échec d’Emilio Butragueño.

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

