Barça : encore des problèmes avec le Camp Nou

Alors qu’initialement le stade du FC Barcelone devait rouvrir ses portes pour le début de la saison en Liga, depuis il y a eu beaucoup de rebondissements. En effet, le Camp Nou connaît des retards dans sa réouverture en raison de lacunes dans les travaux de construction. Selon RAC1, des défauts persistent notamment dans la tribune et la zone du but sud, compromettant la sécurité. Cette partie du stade, qui doit accueillir environ 27 000 spectateurs pour le match contre Valence, ne pourra ouvrir qu’après correction des problèmes et obtention du certificat définitif de construction délivré par la mairie de Barcelone.

Le club a confirmé qu’il faudra encore quelques jours pour finaliser ce certificat, qui doit être signé par la maîtrise d’ouvrage, l’entreprise désignée pour les travaux et le Barça. Malgré ce calendrier serré, le club reste confiant de pouvoir accueillir ses supporters dès le week-end du 13 ou 14 septembre, tout en respectant la date limite du 28 août pour informer l’UEFA concernant les matchs de barrage de Ligue des Champions.