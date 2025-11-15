Le directeur sportif du FC Versailles suspendu trois mois

Le FC Versailles a été sanctionné par la commission fédérale de discipline pour « présomption de manquement à la charte d’éthique et de déontologie du football », écopant d’une amende de 1 000 euros, tandis que le directeur sportif Salomon Kashala a reçu trois mois de suspension, dont un avec sursis, selon Foot Amateur. Ces sanctions font suite à ses propos envers le joueur Modeste Doku dans la mini-série Le Club, diffusée en septembre sur Canal+. Lors de la fin du premier épisode, Kashala déclarait : « Tous les entraînements, pendant que les autres jouent au foot, lui, il trottine autour du terrain. Je l’ai fait à Dunkerque, j’ai sorti six joueurs comme ça. On les met à part ».

La suite après cette publicité

L’instruction avait également visé le président Alexandre Mulliez et le directeur général Fabien Lazare, qui n’ont finalement pas été sanctionnés. Kashala est donc interdit de participer aux activités fédérales et de figurer sur les feuilles de match pendant deux mois, mais pourra assister aux matchs depuis les tribunes. Quatrièmes de National et déjà éliminés de la Coupe de France, les Versaillais se rendront à Châteauroux le vendredi 21 novembre pour la 14e journée.