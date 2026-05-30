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PSG : le message rassurant d’Ousmane Dembélé sur son état de santé

Par Aurélien Macedo
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Victorieux de la Ligue des Champions pour une deuxième fois d’affilée, Ousmane Dembélé a participé pleinement à la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal (1-1/4-3 aux tirs au but). L’attaquant français qui a été le seul buteur francilien est sorti en fin de match.

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Incapable de continuer, il a tenu à rassurer sur son état physique au micro de Canal + puisque ce n’était pas une blessure : «c’étaient des crampes, tout le monde a eu des crampes à la fin.» Plus de peur que de mal.

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