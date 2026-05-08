Lionel Messi : « il n’y a aucun doute, pour moi, c’est le meilleur »

Lors d’un événement récent avec Adidas, Lionel Messi a été interrogé sur la nouvelle génération du football mondial. Alors que Désiré Doué et Lamine Yamal, pour ne citer qu’eux, incarnent cette jeunesse dorée, l’attaquant argentin a livré son sentiment. Dans des propos rapportés par Sport, le champion du monde 2022 a d’ailleurs eu des mots forts à l’égard de l’ailier barcelonais…

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«Il y a une nouvelle génération de footballeurs très bons qui ont de nombreuses années devant eux, mais si je dois en choisir un à cause de l’âge, pour ce qu’il a accompli jusqu’à présent et pour l’avenir qu’il pourrait avoir, c’est Lamine. Il n’y a aucun doute, pour moi, c’est le meilleur». L’intéressé appréciera…