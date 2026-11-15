Équipe de France : Bixente Lizarazu pointe les défaillances défensives de Malo Gusto

La défaite face à l’Italie (3-1) a mis en lumière certaines fragilités défensives que l’équipe de France ne peut plus se permettre d’ignorer. En difficulté en seconde période, les Bleus ont multiplié les erreurs inhabituelles, notamment sur les côtés, à l’image de la prestation particulièrement compliquée de Malo Gusto. Pourtant, le latéral de Chelsea sortait d’une saison convaincante en Premier League, avec 49 rencontres disputées toutes compétitions confondues sous les couleurs londoniennes. Mais la dynamique s’est progressivement inversée pour l’ancien Lyonnais, qui a perdu du terrain dans la hiérarchie sous Xabi Alonso. Les forfaits de Jules Koundé et Pierre Kalulu lui ont finalement permis de retrouver les Bleus pour ce rassemblement de novembre, avec même une titularisation à San Siro. Une opportunité qu’il n’a malheureusement pas su saisir, tant son match face aux Italiens a été marqué par les difficultés défensives et les erreurs individuelles.

La suite après cette publicité

Interrogé sur cette prestation dans Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu n’a d’ailleurs pas éludé les problèmes rencontrés par le latéral français : « la victoire te donne toujours raison, la défaite révèle tes défauts et donc te permet de peut-être mieux travailler sur ces défauts. Alors moi, ces défauts, je les ai identifiés, qu’il y a eu un souci défensif sur ce match en seconde période. Ce souci défensif, il est lié à plusieurs choses. Comme on joue très haut, on aime avoir le ballon, on s’expose sur les contres. Mais je crois malgré tout que la défaillance individuelle de Malo Gusto, je ne veux pas insister là-dessus, ça arrive. Mais ça déséquilibre forcément une défense. C’est vrai que sur son côté, systématiquement, c’était fragile. » Un constat sans concession de l’ancien international français, qui souligne à la fois les limites collectives des Bleus et l’impact des difficultés de Gusto sur l’équilibre défensif tricolore.