PSG : Ander Herrera revient sur son départ compliqué

En cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain continue son opération dégraissage. Après s'être notamment séparé de Georginio Wijnaldum (AS Roma), Thilo Kehrer (West Ham) ou encore Arnaud Kalimuendo (Rennes), Ander Herrera est retourné ce week-end à l'Athletic Bilbao, où il est prêté, avec option d'achat. Présenté devant la presse, le milieu de terrain espagnol a évoqué son retour chez le club basque, avant de revenir sur ses derniers mois compliqués au PSG.

«Je vais faire la même chose que lors de mes trois premières années ici. Parfois, je jouerai mieux et parfois moins bien, mais je ferai toujours de mon mieux. J'aspire à mettre mes qualités, ma maturité et mon expérience au service d'Athletic, a-t-il expliqué lors de sa conférence de présentation, à San Mamés. J'entame cette deuxième étape dans une ville de Lezama impressionnante, un San Mamés magnifique, un public qui rugit, des coéquipiers avec qui j'étais (entre 2011 et 2014) et des nouvelles générations avec beaucoup de talent»

«Mon départ du PSG ? On peut faire les choses différemment»

Mais son retour à Bilbao a pris du temps cet été et Ander Herrera a avoué que «l'opération pour mon retour a été plus longue que prévu». «C'était beaucoup de jours d'incertitude et vous cogitez beaucoup. Vous êtes parfois très positif et parfois moins. Cela n'a pas été facile et quand c'est comme ça, tout vous passe par la tête. Il y a eu des moments désespérés. Je vais essayer d'effacer ces moments d'incertitude et me concentrer sur ce qui m'attend, qui est très excitant. Je suis impatient de commencer», a-t-il assuré.

Avant d'adresser un petit tacle au PSG, tout en assurant son affection pour le club parisien. «On peut faire les choses différemment (...) C'est un club élégant qui m'a traité de manière phénoménale, les fans m'ont montré de l'affection et j'ai eu des coéquipiers irréprochables», avoue le milieu de 33 ans, qui a assuré s'être entraîné «encore plus dur» après avoir été écarté des plans de Christophe Galtier. Enfin, Ander Herrera a déclaré qu'il avait «d'autres options» où il pouvait poursuivre sa carrière, mais qu'il n'a pas hésité lorsque la possibilité de revenir à Bilbao s'est présentée.