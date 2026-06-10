Chelsea se débarasse du frère de Michael Olise

Comme à chaque fin de saison, les clubs de Premier League annoncent les joueurs qui n’ont pas été conservés à l’issue de leur contrat. Du côté de Chelsea, Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi et Jimi Tauriainen ont été libérés, mais également un certain Richard Olise. Latéral droit de 21 ans arrivé au club comme son frère, il n’a pas été conservé comme ce dernier.

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The list of Chelsea players who have been retained or released by the club at the end of the 25/26 season have been confirmed. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 10, 2026

Disputant sept matches cette saison avec la réserve des Blues, le natif de Londres est capable de jouer ailier droit et défenseur central. Ancien international anglais U18, il avait rejoint Chelsea quand il était un U9. Désormais, il va devoir rechercher une nouvelle équipe.