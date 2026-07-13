Équipe de France : Lucas Digne n’avait rien dit aux autres joueurs du PSG

C’est la surprise mercato du jour. À 32 ans et dix ans après, Lucas Digne va revenir au Paris Saint-Germain. Le latéral d’Aston Villa a donné son accord au club de la capitale et il va signer un contrat de trois ans. Dans ses colonnes, L’Équipe nous apprend que les Rouge et Bleu ont ouvert cette piste il y a trois semaines et que tout est allé très vite.

La suite après cette publicité

Cependant, le quotidien assure que Digne n’a rien dit aux joueurs du PSG présents avec lui aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Ces derniers ont en effet appris la nouvelle ce lundi dans les médias avant de chambrer leur coéquipier.

La France en finale ? Profitez du BOOST x10 Winamax avec une cote exceptionnelle à 16,60 sur la qualification des Bleus !

Pariez maintenant sur Winamax.