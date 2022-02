Liga : pour la première d'Anthony Martial, Séville bute sur Osasuna !

En attendant le choc entre l'Atlético de Madrid (4e) et le FC Barcelone (5e), prévu ce dimanche à 16h15, mais également l'affiche entre le Real Madrid, leader du championnat, et Grenade, la 23ème journée de Liga se poursuivait, ce samedi à 21 heures. Au Stade El Sadar de Pampelune, Osasuna (12e, 28 pts) accueillait donc Séville (2e, 46 pts), dauphin des Madrilènes au coup d'envoi. Sous les yeux d'un peu plus de 17 000 spectateurs, les hommes de Julen Lopetegui qui restaient sur deux matches nuls consécutifs se présentaient donc en 3-4-3 où la nouvelle recrue sévillane Martial était associée à En-Nesyri en pointe. En face, les Rojillos, tombeurs de Grenade lors de la précédente journée, se présentaient quant à eux en 4-3-3. Une opposition de style tactique qui débouchait pourtant sur un premier acte très décevant. Maîtres de la possession (71% en première période), les Sévillans se montraient très peu inspirés sur le plan offensif.

La suite après cette publicité

Illustration de ce jeu d'attaque amorphe, les coéquipiers de Martial, auteur d'une timide percée peu avant la demi-heure de jeu, rentraient au vestiaire sans avoir tiré une seule fois au but ! Bien en place défensivement et fort d'un pressing efficace, Osasuna faisait ainsi déjouer le 2ème de Liga. Inoffensifs au cours des 45 premières minutes, les Blanquirrojos décevaient également au retour des vestiaires. Malgré deux frayeurs initiées par En-Nesyri (62e) et Koundé (85e), entré à l'heure de jeu, Séville concédait le match nul (0-0). Un score nul et vierge qui n'arrange personne. Douzième, Osasuna manque l'occasion d'intégrer la première partie de tableau. De son côté, Séville, toujours deuxième, pourrait laisser filer le Real Madrid et voir son grand rival le Betis se rapprocher.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI d'Osasuna

Estos son los hombres elegidos por Jagoba Arrasate para buscar la victoria esta noche en El Sadar.#OsasunaSevillaFC pic.twitter.com/JAxBlDTezd — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) February 5, 2022

Le XI du Séville FC