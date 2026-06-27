OL : Gerlinger encense Louis-Jean

Il est l’architecte de l’étonnant effectif qui a performé mieux que prévu en Ligue 1 la saison passée. Matthieu Louis-Jean a dégoté des joueurs méconnus, devenus des têtes d’affiche à l’OL, comme Afonso Moreira ou Pavel Sulc. Il s’est déjà bien remis au travail pour préparer la saison prochaine, avec la perspective de jouer la Ligue des Champions en cas de succès lors des tours préliminaires.

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En conférence de presse, le directeur général Michael Gerlinger a évoqué l’avenir de Louis-Jean, qui a prolongé son contrat en tant que directeur sportif. « On a eu un accord sur le fait que Matthieu Louis-Jean reste avec nous comme directeur sportif, il est très fier du travail accompli l’an dernier. On est très contents et on espère qu’il restera encore très longtemps », a-t-il déclaré.