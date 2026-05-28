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Premier League

Manchester United va signer un contrat record

Par Matthieu Margueritte
1 min.
La face avant d'Old Trafford, stade de Manchester United. @Maxppp

Troisième de premier League et de retour en Ligue des Champions, Manchester United a retrouvé le sourire… mais aussi un juteux sponsor. Depuis un an, les Red Devils n’avaient plus de sponsor pour leur tunique d’entraînement, mais le Daily Mail annonce que c’est désormais chose faite.

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Le média anglais assure que MU va signer un contrat pluriannuel avec une société de paris. Un bail qui rapportera la somme record de 23 M€ par saison. A noter que les sociétés de paris (sportifs) vont sans doute se reporter sur les maillots d’entraînement des clubs anglais puisqu’à partir de la saison prochaine, les sociétés de jeux d’argent n’auront plus le droit de figurer sur le devant des maillots des clubs de Premier League.

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