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Atlético : les détails du futur contrat d’Antoine Griezmann en MLS

Par Josué Cassé
Griezmann @Maxppp

Antoine Griezmann va rejoindre les États-Unis et la franchise d’Orlando City à l’été 2026, à l’issue de son contrat avec l’Atlético de Madrid. Comme indiqué par Marca, ce lundi, le joueur des Colchoneros a trouvé un accord avec sa future formation.

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Le champion du monde est d’ailleurs aux États-Unis pour finaliser son contrat de deux ans avec Orlando. Selon RMC Sport, une troisième année est aussi en discussion. Là-bas, Grizou devrait percevoir environ 10 millions d’euros par an.

Pub. le - MAJ le
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