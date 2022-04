Ligue des Champions : les joueurs de Manchester City taillent l'Atlético

La suite après cette publicité

Manchester City a pris ses quartiers à Madrid. En effet, les Mancuniens vont affronter le Real Madrid en demi-finale de l'UEFA Champions League dans deux semaines. Avant cela, ils ont dû passer l'obstacle Atlético de Madrid. Vainqueurs 1 à 0 à l'aller, les Anglais ont concédé le nul hier soir au Wanda Metropolitano (0-0) et se sont donc qualifiés lors d'un match disputé dans une ambiance très tendue. Toute la rencontre, Phil Foden a notamment reçu un traitement particulier de la part de la défense espagnole. Le joueur de City a d'ailleurs été au coeur d'une grosse bagarre en deuxième période.

Guardiola calme le jeu

En effet, il a provoqué l'expulsion de Felipe, qui l'a taclé le long de la ligne de touche. Foden a roulé au sol avant de terminer sur le terrain. Ce qui a fait vriller les Colchoneros, en particulier Savic, qui n'ont cessé d'accuser les Mancuniens de perdre du temps. Une fois le coup de sifflet final donné, la tension n'est pas redescendue et une nouvelle bagarre a éclaté dans le tunnel. Alors que Diego Simeone a réglé ses comptes avec Pep Guardiola et les Citizens, dans le camp adverse les réactions ont été nombreuses après le match.

Pep Guardiola, qui s'est défendu d'avoir critiqué l'Atléti, a voulu calmer le jeu. Quand il lui a été demandé si son équipe avait voulu perdre du temps, il a répondu : «je n'ai rien à dire là-dessus». Idem concernant les bagarres. Questionné à trois reprises sur le sujet, il a fini par déclarer : «je ne parle pas de cette action. Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. C’est tout. Je n’ai rien à dire». Ses joueurs, eux, ont été beaucoup plus bavards. Au micro de BT Sport, John Stones a été le premier à tirer à boulet rouge sur les pensionnaires du Wanda Metropolitano.

Les joueurs fracassent l'Atlético

«Nous savions que ce n'était pas un endroit facile où se rendre, c'est un environnement hostile, ça a été une soirée difficile autour de nous et la manière dont on s'est défendus et dont on s'est contrôlés a été incroyable. On sait qu'ils essaient de faire des choses comme ça parfois et on a bien géré cela. On a gardé notre calme, c'est facile d'être entraînés dans des choses comme ça (...) Je ne veux pas m'appesantir là-dessus car sur les deux manches nous avons joué incroyablement contre une équipe expérimentée dans ce qu'elle fait».

Son partenaire en défense, Aymeric Laporte, a aussi balancé. «Je suis très heureux de passer au tour suivant. Nous savions que cela allait être difficile. Je ne sais pas si nous avons perdu du temps ou s'ils se sont livrés à des bagarres absurdes. Nous savions déjà comment ils étaient, ils l'ont déjà fait. C'est toujours moche les bagarres, cela fait beaucoup de bruit pour si peu de choses. Cela leur a fait plus de mal que nous». Le mot de la fin est revenu à Rodri, joueur de Man City et ancien de la maison madrilène. «Ce qui se passe sur le terrain y reste. Ce sont mes ex-collègues et c'est pour ça que j'ai essayé de m'éloigner de tout ça. Ce n'était pas agréable». Voilà qui est dit !