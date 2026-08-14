Strasbourg reprête Rayane Messi en Arabie saoudite

Arrivé à Strasbourg en 2024 avec de grandes attentes, Rayane Messi va connaître un troisième prêt consécutif. Après Pau et NEOM (Arabie saoudite) la saison dernière, l’ailier de 19 ans rejoint cette fois Al-Ettifaq, pensionnaire de Saudi Pro League. Le joueur formé à Dijon est prêté avec option d’achat.

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𝐑𝐚𝐲𝐚𝐧𝐞 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐞́ 𝐚̀ 𝐀𝐥-𝐄𝐭𝐭𝐢𝐟𝐚𝐪



Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le prêt avec option d’achat de Rayane Messi à Al-Ettifaq, pensionnaire de Saudi Pro League.



Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 14, 2026

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le prêt avec option d’achat de Rayane Messi à Al-Ettifaq, pensionnaire de Saudi Pro League. Arrivé au Racing à l’été 2024, l’ailier de 19 ans a disputé deux rencontres sous le maillot bleu et blanc, inscrivant deux buts. Prêté au Neom SC lors de la seconde partie de la saison dernière, il poursuivra son parcours en Arabie saoudite en 2026-2027. L’ensemble du club lui souhaite le meilleur pour la saison à venir », indique Strasbourg.