Bayern : l’émotion d’Upamecano avant d’affronter Dembélé

Dayot Upamecano s’apprête à retrouver un visage bien connu sur la scène européenne lors de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Le défenseur bavarois, attendu au Parc des Princes, aborde ce duel avec une forme de familiarité particulière face à Ousmane Dembélé, qu’il a déjà croisé à plusieurs reprises sur les terrains européens et qui est surtout l’un de ses plus proches amis.

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« Nous venons tous les deux de la même ville. C’est incroyable que nous nous retrouvions demain en demi-finale de la Ligue des champions. Bien sûr, nous nous sommes déjà affrontés par le passé, mais demain, c’est une autre histoire. Chacun de nous est prêt à se battre pour son équipe». Un match qui s’annonce rempli d’émotions pour les deux pépites d’Evreux.

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