Le prochain club de Robert Lewandowski serait déjà connu

« Après quatre ans pleins de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. Quatre saisons, trois championnats. Je n’oublierai jamais l’amour que j’ai reçu des fans dès mes premiers jours. La Catalogne est ma place sur terre. Merci à tous ceux que j’ai rencontrés en chemin pendant ces belles quatre années. Un merci spécial au président Laporta pour m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour à sa place. Vive le Barça. Vive la Catalogne ». Samedi, Robert Lewandowski annonçait son (futur) départ du FC Barcelone au terme de son contrat en juin.

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Un départ pas forcément surprenant, puisque c’était la tendance ces dernières semaines. Si le Barça avait effectivement fait une proposition pour le prolonger et le garder dans un rôle de joker offensif - avec un salaire revu à la baisse - le Polonais a préféré faire ses valises et quitter le club par la grande porte. Du haut de ses 37 ans, il n’a pas l’intention de raccrocher les crampons.

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Des émoluments XXL

Et le média Sportowy Kanal en dit déjà un peu plus sur son avenir, qui a de grandes chances de s’écrire en Arabie saoudite. Il aurait ainsi fait le choix de rejoindre le Golfe, où Al-Hilal l’attend les bras ouverts, et avec une proposition financière colossale. Un salaire d’une quarantaine de millions d’euros par an est ainsi évoqué, ce qui aurait fait pencher la balance en faveur des Saoudiens, plus que la Serie A, le Portugal ou la MLS, championnats où Lewy avait aussi des pistes sérieuses.

Surtout, les Saoudiens lui proposent deux ans de contrat, ce que le FC Barcelone n’avait pas l’intention de lui proposer. Il fera donc ses adieux au Camp Nou et à Barcelone ce dimanche, à l’occasion de la 37e journée de Liga face au Betis, dans un match qui compte pour du beurre, et terminera sa relation avec les Blaugranas le week-end prochain face à Valence. Avant d’écrire une nouvelle page de sa carrière en Arabie saoudite.