CdM 20026, Angleterre : la réaction à chaud de Declan Rice après le nul contre le Ghana

L’Angleterre a dû se contenter d’un 0-0 ce soir, face au Ghana à Boston. Les troupes de Thomas Tuchel se sont cassées les dents sur des Black Stars très solides en défense, et ont dû attendre la toute fin de match pour se créer quelques occasions. Au coup de sifflet final, Declan Rice était donc frustré.

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« C’est toujours difficile de jouer face à 11 joueurs qui sont derrière le ballon. Il faut leur donner du crédit, ils ont été très compacts. C’était dur. Ce sont de bons joueurs. On doit continuer, on peut encore être premier du groupe, il n’y a pas besoin d’être négatif, il faut qu’on reste positif », a lancé le milieu de terrain d’Arsenal. Le message est passé.