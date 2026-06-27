Le Real Madrid a fixé le prix de Fran Garcia

Absent de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne de Luis de la Fuente puisque le sélectionneur de la Roja n’a convoqué aucun joueur du Real Madrid, Fran Garcia (26 ans) est actuellement en train de profiter de ses vacances. Le latéral gauche de la Casa Blanca est resté à quai et doit désormais se préparer à l’arrivée du technicien expérimenté José Mourinho, de retour pour resserrer les liens et mettre du piment à Valdebebas.

La suite après cette publicité

Lors de la prochaine saison, le coach portugais veut d’ailleurs mettre en place une équipe redoutable. Il a récemment établi son plan et veut faire jouer son équipe en 4-2-3-1, avec des joueurs de caractère comme l’indiquait The Athletic. En prenant en compte l’arrivée de Marc Cucurella, l’avenir de Garcia est fortement menacé. Pour cette raison, le club de la capitale a fixé son prix de vente. D’après El Chiringuito, sa valeur marchande serait comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Le Betis a déjà montré de l’intérêt pour le joueur de 26 ans.