PSG : l’incroyable double prime de Khvicha Kvaratskhelia contre Liverpool
Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Liverpool pour défier les Reds en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Lors du match aller, les Franciliens s’étaient imposés 2-0. Une rencontre dans laquelle Khvicha Kvaratskhelia a particulièrement crevé l’écran. Dans tous les bons coups, l’ailier géorgien a marqué le deuxième but des Franciliens.
Une réalisation qui lui a permis d’obtenir une prime de buteur, mais pas seulement. Comme le rapporte L’Équipe, au Paris Saint-Germain, l’avant-dernier passeur est également récompensé d’une prime. Autrement dit, Khvicha Kvaratskhelia, en effectuant un une-deux décisif avec João Neves sur son but, a pu obtenir la prime de buteur et d’avant-dernier passeur.
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