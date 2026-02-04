James Rodriguez va rejoindre la MLS

James Rodriguez fait son grand retour sur les terrains ! D’après les récentes informations de The Athletic, le joueur colombien de 34 ans va s’engager avec Minnesota United. Le club qui évolue en MLS va donc entamer sa saison avec un renfort de taille dans son secteur offensif. Après un an au Mexique sous les couleurs de Léon en première division, le numéro 10 va retrouver des sensations aux États-Unis, dans le même championnat que Lionel Messi. Passé par Everton en Angleterre, à l’Olympiakós en Grèce ou encore en Espagne au Real Madrid, mais également au Rayo Vallecano, la star du Mondial 2014 semble prête à faire vibrer des cœurs après la fin de son bail qui courait jusqu’en décembre.

Sur son compte X, le joueur a d’ailleurs récemment écrit un petit message : « here we go ». Si son aventure à la Maison Blanche avait émerveillé toute une génération, cela pourrait continuer dans les rangs de Minnesota, qui avait terminé quatrième avec 58 points la saison dernière. Son équipe débutera d’ailleurs la saison face au Sporting KC le 7 février à 22h30, dans leur Empire Polo Club. Pour le moment, aucune officialisation n’a eu lieue entre les parties, mais cela ne devrait plus tarder en Amérique du Nord.