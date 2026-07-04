Coupe du Monde 2026 : la Colombie s’offre le Ghana avec maîtrise et défiera la Suisse !

Les seizièmes de finale de la Coupe du Monde prenaient fin dans cette nuit du vendredi au samedi. Après la qualification difficile de l’Argentine contre le Cap-Vert (3-2 après prolongations), un autre pays sud-américain passait au révélateur. La Colombie qui avait fini première de sa poule retrouvait le Ghana, une équipe coachée par son ancien sélectionneur Carlos Queiroz. Pour ce match, les Colombiens misaient sur la continuité avec une charnière Davinson Sanchez - Jhon Lucumi. Devant, Jhon Cordoba était préféré à Luis Suarez pour figurer auprès de James Rodriguez et Luis Diaz. Pour les Ghanéens, l’effectif restait compact avec Thomas Partey en sentinelle. Devant, Jordan Ayew était épaulé par Inaki Williams et Antoine Semenyo.

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Et ce match démarrait fort avec une frappe plein axe de Thomas Partey qui passait à gauche du cadre (1re). On avait le droit à un sacré duel physique et cela provoquait de la casse avec la blessure de Jhon Cordoba pour la Colombie (8e) et celle de Marvin Senaya pour le Ghana (13e). Dominateurs, les Colombiens allaient finalement trouver la faille sur un centre côté droit de Luis Suarez repris victorieusement par Jhon Arias d’une frappe vers la droite du but (1-0, 14e). Par la suite, les Cafeteros monopolisaient le ballon, mais ne rencontraient pas vraiment d’opposition puisque le Ghana ne proposait rien, se contentant de défendre.

La Colombie a maîtrisé son sujet

Il fallait attendre la fin de première période pour qu’Antoine Semenyo s’essaye à une frappe contrée au-dessus du cadre (37e). La réponse colombienne était tranchante. D’un piqué, Gustavo Puerta servait Luis Diaz sur la gauche de la surface. L’ailier du Bayern Munich voyait sa reprise fuir le cadre pour peu (39e). Juste derrière, Luis Suarez voyait sa tête passer à droite du cadre (42e). Puis, Daniel Munoz centrait sur la droite vers le second poteau et Lawrence Ati Zigi repoussait sur la ligne devant la tête de Johan Mojica (45e +1). Après la pause, la Colombie continuait de faire preuve de maîtrise et la frappe enroulée de Gustavo Puerta sur la gauche de la surface était repoussée par Lawrence Ati Zigi (55e).

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Juste derrière, Luis Diaz prolongeait un centre de Jhon Arias au fond des filets, mais il était signalé hors-jeu (56e). L’ailier du Bayern Munich manquait ensuite son face à face en butant sur le gardien (58e). La Colombie poussait pour doubler la mise, mais ne se mettait pas à l’abri. De son côté, le Ghana ne parvenait pas à se montrer dangereux. Mis à part une frappe de Thomas Partey qui fuyait le cadre sur la gauche (69e), c’était assez faible. Davinson Sanchez passait également proche de marquer, mais sa tête était captée par le gardien (81e). Puis c’était le missile de Juan Fernando Quintero qui passait de peu à droite (84e) quand la tête de Richard Rios fuyait le cadre sur la gauche (90e +1). Les Cafeteros ne se mettaient pas à l’abri, mais cela suffisait. Avec cette victoire 1-0, la Colombie s’offre le scalp du Ghana et rejoint la Suisse en huitième de finale.