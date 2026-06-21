Tottenham : Lucas Bergvall exige un transfert !

Lucas Bergvall pourrait quitter Tottenham dès cet été. Selon The Athletic, le milieu suédois de 20 ans, qui participe à la Coupe du Monde 2026, a informé les dirigeants des Spurs de son souhait de relever un nouveau défi, alors que plusieurs clubs anglais et européens suivent de près sa situation. Arrivé de Djurgården en 2024, l’international suédois reste pourtant lié au club londonien jusqu’en juin 2031.

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Auteur d’une première saison remarquée sous Ange Postecoglou, conclue par un titre en Ligue Europa et une distinction de joueur de l’année du club, Bergvall a ensuite perdu de son importance dans la rotation. Moins utilisé par Thomas Frank puis Roberto De Zerbi, notamment en raison de choix tactiques et d’une forte concurrence au milieu, le jeune joueur estime que son développement pourrait passer par un départ lors de ce mercato estival.