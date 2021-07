Calvin Stengs, le poulain de Mino Raiola qui fait saliver Nice et l'Europe

Objectif Reims. Dans un mois maintenant, l'OGC Nice va retrouver la Ligue 1 Uber Eats. Et les pensionnaires de l'Allianz Riviera débuteront à domicile face au Stade de Reims. Mais avec quelle équipe ? C'est ce qu'attend de savoir Christophe Galtier, nommé officiellement entraîneur il y a quelques jours après avoir été bloqué pendant plusieurs semaines par le LOSC. Le nouvel homme fort des Aiglons sait qu'il devrait y avoir encore quelques retouches d'ici sa grande première puisque le mercato est encore loin d'être terminé.

La suite après cette publicité

Une priorité nommée Stengs

C'était le message envoyé la semaine passée par son directeur du football, Julien Fournier. «Il y a des postes identifiés depuis longtemps. On en a discuté avec Christophe. On n’a pas pris de retard dans notre mercato (...) On a un projet ambitieux, dans la continuité. Avec INEOS, on est maintenant en capacité de garder nos meilleurs joueurs. On veut bâtir une équipe. Pas vendre nos meilleurs joueurs. On verra quand ce sera le bon moment pour le club ou pour eux de partir». Renforcer le secteur offensif est une priorité.

En plus d'un avant-centre d'expérience (les noms de Stevan Jovetic et Loïc Rémy sont cités), les Niçois souhaitent mettre la main sur un ailier. Ce mardi, Nice-Matin assure que Calvin Stengs est une priorité. Une piste déjà évoquée par TMW durant le week-end et que nous pouvons vous confirmer. Âgé de 22 ans, l'ailier droit évolue à l'AZ Alkmaar. Un club qu'il a intégré en 2009 et où il a fait toutes ses gammes au centre de formation. La saison dernière, le joueur représenté par Mino Raiola, qui se frotte déjà les mains, a disputé 38 matches toutes compétitions confondues avec l'AZ (tous en tant que titulaire), soignant au passage ses statistiques (7 buts et 6 assists).

Le Néerlandais n'exclut rien pour son mercato

International Espoirs (5 capes, 3 buts), le Néerlandais a participé au dernier Euro U21. Il a également honoré 7 sélections avec l'équipe nationale A des Pays-Bas. Suivi par le Barça à l'été 2020 sur recommandation de Ronald Koeman, Stengs a attiré d'autres prétendants européens, tous prêts à l'accueillir cet été. Interrogé par Voetbal International le 24 juin dernier, le principal intéressé, lui, n'a rien exclu pour son avenir et son mercato. Je ne pense pas que je doive partir, mais ce serait peut-être bon pour mon développement. C'est peut-être juste, je n'exclus rien, a-t-il commencé par expliquer.

Puis il a ajouté: «il se passe quelque chose ? Non. Mais si c'était le cas, je ne le dirais pas non plus (rires). En tout cas, je me concentre désormais entièrement sur AZ. Tant que je serai ici, je me concentrerai entièrement sur ce club. Personne n'a vraiment besoin d'en douter». Son avenir est en tout cas au coeur des débats à l'AZ. Car la concurrence est féroce pour accueillir le joueur sous contrat jusqu'en 2023 et pour lequel Nice devra mettre au moins 10 M€ sur la table. Une cible plus abordable que Jérémie Boga, pour lequel Sassuolo réclame entre 20 et 25 M€ selon Nice-Matin. L'OGCN est enfin d'attaque sur ce mercato !